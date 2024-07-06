Прокуратура Коми помогла починить лифт в ухтинской поликлинике
- 14:30 6 июля
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- Инесса Богатая
Ухтинка обратилась в местную прокуратуру, так как в городской больнице не работал лифт. Женщина пожаловалась, что из-за этой проблемы была вынуждена носить своего ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата на руках по опасным лестницам.
Правоохранительные органы установили, что неисправность длится более года, однако республиканский минздрав не обратил на проблему внимания.
Лифт перестал функционировать в начале июня 2023 года, и по результатам прокурорской проверки его отключили полностью к концу того же месяца. В июле эксперты установили, что его использование может быть опасным для жизни и здоровья из-за износа и деформации механизмов.
Суд обязал ГБУЗ РК "Ухтинская физиотерапевтическая поликлиника" обеспечить доступ для маломобильных граждан к кабинетам на втором этаже здания.
На данный момент подъемная конструкция работает исправно.
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