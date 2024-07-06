Прокуратура Коми помогла починить лифт в ухтинской поликлинике

Ухтинка обратилась в местную прокуратуру, так как в городской больнице не работал лифт. Женщина пожаловалась, что из-за этой проблемы была вынуждена носить своего ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата на руках по опасным лестницам.

Правоохранительные органы установили, что неисправность длится более года, однако республиканский минздрав не обратил на проблему внимания.