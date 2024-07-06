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Прокуратура Коми помогла починить лифт в ухтинской поликлинике

Прокуратура Коми помогла починить лифт в ухтинской поликлиникеФото из архива "Про Город"

Ухтинка обратилась в местную прокуратуру, так как в городской больнице не работал лифт. Женщина пожаловалась, что из-за этой проблемы была вынуждена носить своего ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата на руках по опасным лестницам.

Правоохранительные органы установили, что неисправность длится более года, однако республиканский минздрав не обратил на проблему внимания.

Лифт перестал функционировать в начале июня 2023 года, и по результатам прокурорской проверки его отключили полностью к концу того же месяца. В июле эксперты установили, что его использование может быть опасным для жизни и здоровья из-за износа и деформации механизмов.

Суд обязал ГБУЗ РК "Ухтинская физиотерапевтическая поликлиника" обеспечить доступ для маломобильных граждан к кабинетам на втором этаже здания.

На данный момент подъемная конструкция работает исправно.

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