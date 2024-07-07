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Главный метеоролог России назвал дату возвращения адской жары

Главный метеоролог России назвал дату возвращения адской жары

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, после пары дней передышки в выходные жара снова вернется в Центральную Россию. 8 июля столбики термометров вновь поднимутся до +30 градусов, пишет Lenta.ru.

Владимирские синоптики подтверждают возвращение жары: в период с 8 по 12 июня дневная температура воздуха будет составлять +28...+29 градусов. В субботу, 13 числа, столбик термометра поднимется до +32 градусов Цельсия, однако с 14 июля и до конца месяца будет +23...+24 градуса.

На 10, 13 и 14 июля прогнозируют осадки в виде дождя (13 числа возможна гроза). В остальные дни на следующей неделе будет ясная, безоблачная погода.

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