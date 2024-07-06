В Коми почти 40% работяг считают себя трудоголиками

Фото из архива "Про Город"

Согласно исследованию, проведенному hh.ru, опрос среди работников Коми показал, что 37% участников считают себя трудоголиками. За год число таких усердных сотрудников в Коми возросло на 5%.

Наибольшее количество трудоголиков обнаружено среди специалистов по финансам и бухгалтерскому учёту - 46%, топ-менеджеров - 45%, работников кадровых служб - 40% и юристов - 39%. В то же время, реже других признаки трудоголизма отмечают сотрудники науки и образования, люди, занятые в производственной сфере, а также половина маркетологов.

Погружение в работу может иметь негативные последствия. Обычно трудоголики сообщают о нарушениях режима работы - 45% упомянули работу допоздна или ночью, потере энергии и депрессии - 39%, тревожности и раздражительности - 30%, а также нервных расстройствах - 22%.