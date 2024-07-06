В Коми почти 40% работяг считают себя трудоголиками
- 12:45 6 июля
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- Инесса Богатая
Согласно исследованию, проведенному hh.ru, опрос среди работников Коми показал, что 37% участников считают себя трудоголиками.
За год число таких усердных сотрудников в Коми возросло на 5%.
Наибольшее количество трудоголиков обнаружено среди специалистов по финансам и бухгалтерскому учёту - 46%, топ-менеджеров - 45%, работников кадровых служб - 40% и юристов - 39%. В то же время, реже других признаки трудоголизма отмечают сотрудники науки и образования, люди, занятые в производственной сфере, а также половина маркетологов.
Погружение в работу может иметь негативные последствия. Обычно трудоголики сообщают о нарушениях режима работы - 45% упомянули работу допоздна или ночью, потере энергии и депрессии - 39%, тревожности и раздражительности - 30%, а также нервных расстройствах - 22%.
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