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Мэр Сыктывкара рассказал, когда запустят автобусы к новым микрорайонам

Мэр Сыктывкара рассказал, когда запустят автобусы к новым микрорайонамФото из архива "Про Город"

В Сыктывкаре активно строятся индивидуальные жилые дома, и районы вокруг города растут. Один из таких районов – "Холмы" по улице Геологов. Жители микрорайона нуждаются в транспортной доступности. Однако в "Холмах" нет асфальтовой дороги.

По словам мэра Сыктывкара Владимира Голдина, автобусный маршрут будет запущен только после того, как дорога будет приведена в нормативное состояние. Земли, на которых ведется строительство, являются сельхозназначением, и собственник участка обязан обеспечить проезды между домами. 

Работы над проектно-сметной документацией для дороги запланированы на 2024-2025 годы, после чего дорога будет включена в программу БКД. Только после этого возможно запустить автобусный маршрут.

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