Мэр Сыктывкара рассказал, когда запустят автобусы к новым микрорайонам
- 19:15 6 июля
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В Сыктывкаре активно строятся индивидуальные жилые дома, и районы вокруг города растут. Один из таких районов – "Холмы" по улице Геологов. Жители микрорайона нуждаются в транспортной доступности. Однако в "Холмах" нет асфальтовой дороги.
По словам мэра Сыктывкара Владимира Голдина, автобусный маршрут будет запущен только после того, как дорога будет приведена в нормативное состояние. Земли, на которых ведется строительство, являются сельхозназначением, и собственник участка обязан обеспечить проезды между домами.
Работы над проектно-сметной документацией для дороги запланированы на 2024-2025 годы, после чего дорога будет включена в программу БКД. Только после этого возможно запустить автобусный маршрут.
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