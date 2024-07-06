Мэр Сыктывкара рассказал, когда запустят автобусы к новым микрорайонам

В Сыктывкаре активно строятся индивидуальные жилые дома, и районы вокруг города растут. Один из таких районов – "Холмы" по улице Геологов. Жители микрорайона нуждаются в транспортной доступности. Однако в "Холмах" нет асфальтовой дороги.

По словам мэра Сыктывкара Владимира Голдина, автобусный маршрут будет запущен только после того, как дорога будет приведена в нормативное состояние. Земли, на которых ведется строительство, являются сельхозназначением, и собственник участка обязан обеспечить проезды между домами.