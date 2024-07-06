В Коми компании и организации испытывают нехватку в 15 тысяч сотрудников
- 17:16 6 июля
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- Инесса Богатая
На 1 июня 2024 года число зарегистрированных в центрах занятости составило 4087 человек, что на 1900 меньше, чем в июне прошлого года, и на 861 меньше, чем в начале нынешнего. В мае эта цифра сократилась на 399 человек. Такие данные приводит Комистат.
В мае 700 человек получили статус безработного, тогда как были сняты с учета 1100 человек, из которых 500 нашли работу. На 1 июня наличие официального статуса безработного было у 3275 человек, что является минимальным показателем с начала 2000-х годов. Пособие по безработице получали 2303 человека, что на 240 меньше, чем в мае.
На начало 2024 года официальный уровень безработицы был 1,1%, но в апреле снизился до 1%, а в мае — до 0,9%. Тем не менее, по оценкам Международной организации труда, реальное значение безработицы на начало мая 2024 года составляло 4%.
В январе предприятия и организации региона искали около 10,7 тысяч сотрудников. В феврале потребность практически не изменилась, к марту выросла до 10,8 тысяч, а в апреле достигла 12,2 тысяч. В мае потребность составила уже 15 тысяч работников, что в 4, 6 раза превышает число официально зарегистрированных безработных.
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