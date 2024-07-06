В Коми компании и организации испытывают нехватку в 15 тысяч сотрудников

На 1 июня 2024 года число зарегистрированных в центрах занятости составило 4087 человек, что на 1900 меньше, чем в июне прошлого года, и на 861 меньше, чем в начале нынешнего. В мае эта цифра сократилась на 399 человек. Такие данные приводит Комистат.

В мае 700 человек получили статус безработного, тогда как были сняты с учета 1100 человек, из которых 500 нашли работу. На 1 июня наличие официального статуса безработного было у 3275 человек, что является минимальным показателем с начала 2000-х годов. Пособие по безработице получали 2303 человека, что на 240 меньше, чем в мае.