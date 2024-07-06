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В Коми из-за грозы случился лесной пожар

В Коми из-за грозы случился лесной пожарФото из архива "Про Город"

В Койгородском районе Республики Коми, на стыке с Кировской областью, зафиксировано возгорание в лесном массиве. Информация о пожаре была опубликована на портале ИАС "Лесные пожары".

Огонь был обнаружен вовремя авиационного мониторинга лесов сегодня, 6 июля, около 10: 55. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за грозы: полагают, что молния ударила в дерево, вызвав воспламенение.

Сейчас площадь пожара составляет около 4 гектаров. Поблизости нет населенных пунктов.

МЧС России по Республике Коми напоминает:

- Не разводите костры в местах, где нет специально оборудованных для этого зон;

- Если таких зон нет, создайте место для костра сами, предварительно убрав с участка траву, ветки и листья до самого грунта;

- Покидая место стоянки, убедитесь, что костер полностью потушен, и рядом не осталось ни одного тлеющего уголька;

- При возникновении опасности тушите огонь с помощью воды, дерна или веток лиственных деревьев.

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