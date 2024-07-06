В Коми из-за грозы случился лесной пожар

В Койгородском районе Республики Коми, на стыке с Кировской областью, зафиксировано возгорание в лесном массиве. Информация о пожаре была опубликована на портале ИАС "Лесные пожары".

Огонь был обнаружен вовремя авиационного мониторинга лесов сегодня, 6 июля, около 10: 55. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за грозы: полагают, что молния ударила в дерево, вызвав воспламенение.