В Сыктывкаре снова подорожал бензин
- 15:47 6 июля
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- Инесса Богатая
Комистат публикует еженедельные отчеты о ценах на нефтепродукты в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте и по всей республике в целом. Последний отчет включает результаты мониторинга на 1 июля.
Согласно этим данным, в июне 2024 года в Сыктывкаре цены на различные виды бензина менялись трижды, при этом каждый раз они росли.
В начале июня бензин марки А-92 в среднем стоил 44, 56 рубля за литр, а к началу июля его цена выросла на 3 рубля 17 копеек.
Стоимость бензина марки А-95 увеличилась на 1 рубль 44 копейки: с 52, 15 рубля за литр в начале июня до 53, 59 рубля к началу июля.
Средняя цена на бензин марки АИ-98 за месяц возросла на 1 рубль 10 копеек: с 69, 48 рубля до 70, 58 рубля за литр.
Дизельное топливо также подорожало: его цена поднялась на 76 копеек и составила 65, 20 рубля за литр.
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