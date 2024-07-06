В Сыктывкаре снова подорожал бензин

Комистат публикует еженедельные отчеты о ценах на нефтепродукты в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте и по всей республике в целом. Последний отчет включает результаты мониторинга на 1 июля.

Согласно этим данным, в июне 2024 года в Сыктывкаре цены на различные виды бензина менялись трижды, при этом каждый раз они росли.