В Коми мать разрешила своему несовершеннолетнему сыну покататься на мопеде

Усть-Вымский районный суд оштрафовал местную жительницу за то, что она позволила своему несовершеннолетнему сыну управлять мопедом Regulmoto Seven. Женщина подала жалобу, утверждая, что транспортное средство является питбайком. Об этом пишет пресс-служба судов Коми.

Суд установил, что мопедом считается транспортное средство, имеющее максимальную скорость до 50 км/ч и объем двигателя не более 50 куб. см. Технические характеристики Regumoto Seven соответствуют этим требованиям: мощность двигателя составляет 3, 5 л.с., объем двигателя — 49 куб. см, и максимальная скорость — 50 км/ч. Значит, для управления таким транспортным средством нужны права.