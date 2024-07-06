В Коми иномарка наехала на пешехода

В Сосногорске произошла авария, в результате которой травмы получила женщина-пешеход. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Коми.

Происшествие случилось накануне, 5 июля, около 17: 00. Водитель 1979 года рождения за рулём автомобиля Chevrolet Lanos двигался задним ходом у дома №26 по улице Советской. Не убедившись в безопасности своих действий, он столкнулся с пешеходом, находившимся позади машины.