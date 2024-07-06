В Коми иномарка наехала на пешехода
- 13:45 6 июля
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- Инесса Богатая
Фото ГИБДД по РК
В Сосногорске произошла авария, в результате которой травмы получила женщина-пешеход. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Коми.
Происшествие случилось накануне, 5 июля, около 17: 00. Водитель 1979 года рождения за рулём автомобиля Chevrolet Lanos двигался задним ходом у дома №26 по улице Советской. Не убедившись в безопасности своих действий, он столкнулся с пешеходом, находившимся позади машины.
Пострадавшей оказалась женщина 1984 года рождения. Медики диагностировали у нее ушибы коленных суставов и гематому на правом бедре. Госпитализация не потребовалась.
Напомним, в Сыктывкаре 2-летняя девочка выбежала на проезжую часть. Приближающийся к ней автомобиль не смог затормозить, в итоге ребенок получил травмы.
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