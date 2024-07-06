Теперь будет полностью запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 8 июля
- 14:13 6 июля
- 6+
- Екатерина Незлоба
Теперь пенсионеры, достигшие возраста 70 лет, смогут воспользоваться новой льготой. При этом действует строгий запрет на использование льготы сверх установленного лимита, о чем рассказала пенсионный консультант Анастасия Киреева.
По словам Киреевой, приятным сюрпризом для пенсионеров станет удвоение фиксированной выплаты к пенсии. Государство оказывает круглогодичную поддержку пожилым гражданам, включая лиц, приближающихся к 80 и даже 90 годам. Например, для людей в возрасте 80 лет фиксированная выплата к пенсии также увеличивается вдвое.
Однако, льготы от государства становятся доступны уже с 70 лет. В ряде регионов существуют программы, которые помогают пенсионерам оплачивать коммунальные расходы, такие как капитальный ремонт жилья. После достижения 70 лет пенсионеры оплачивают лишь половину стоимости таких услуг, а с 80 лет эта сумма уменьшается до нуля.
Получить данную льготу можно при соблюдении определенных условий. Как объясняет Киреева, чаще всего помощь оказывается одиночным пенсионерам без источника дохода или семьям, где большинство членов не имеет заработка. Льгота рассчитывается с учетом установленного стандарта площади жилого помещения.
В Москве, например, этот стандарт составляет 33 квадратных метра на одного человека. Следовательно, если пенсионер живет в двухкомнатной квартире, льгота распространяется лишь на часть площади, а за остальное придется доплатить. Возможные изменения этих правил находятся вне юрисдикции чиновников, пишет progorod35.
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