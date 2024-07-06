Теперь будет полностью запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 8 июля

Теперь пенсионеры, достигшие возраста 70 лет, смогут воспользоваться новой льготой. При этом действует строгий запрет на использование льготы сверх установленного лимита, о чем рассказала пенсионный консультант Анастасия Киреева.

По словам Киреевой, приятным сюрпризом для пенсионеров станет удвоение фиксированной выплаты к пенсии. Государство оказывает круглогодичную поддержку пожилым гражданам, включая лиц, приближающихся к 80 и даже 90 годам. Например, для людей в возрасте 80 лет фиксированная выплата к пенсии также увеличивается вдвое.