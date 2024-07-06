Летний уход за пионами: пышное цветение гарантировано на все лето
- 21:33 6 июля
- 6+
- Екатерина Незлоба
Фото: freepik.com
Пышные пионы отцвели, украсив сад на несколько недель.
Но это не повод расслабляться!
Июль – время позаботиться о цветах, чтобы они могли набраться сил для следующего сезона.
Уход за пионами после цветения:
1. Убираем отцветшие бутоны:
- Аккуратно срежьте увядшие цветы.
- Так растение не будет тратить силы на семена, а направит их на корни.
2. Подкармливаем:
- Используйте комплексные удобрения с фосфором и калием.
- Они обеспечат рост корней и закладку цветочных почек.
- Добавьте немного азота для поддержки надземной части.
- Повторите подкормку в начале августа.
3. Полив:
- В жаркую погоду пионы нуждаются в регулярном поливе.
- Для молодых кустов достаточно 1 ведра воды.
- Для взрослых – 2 ведра.
- Не допускайте пересыхания почвы!
4. Рыхление:
- Периодически рыхлите почву вокруг цветов.
- Это обеспечит доступ кислорода к корням и улучшит дренаж.
- Перед поливом рыхление поможет воде проникнуть глубже.
5. Обрезка:
- Не обрезайте листья сразу после цветения!
- Сделайте это осенью, после первых заморозков.
- Стебли можно не трогать или укоротить на пару почек.
Соблюдая эти простые правила, вы поможете пионам сохранить красоту и здоровье, а они в ответ порадуют вас пышным цветением в следующем году, пишет dom.mail.ru.
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