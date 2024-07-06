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Летний уход за пионами: пышное цветение гарантировано на все лето

Летний уход за пионами: пышное цветение гарантировано на все летоФото: freepik.com

Пышные пионы отцвели, украсив сад на несколько недель.

Но это не повод расслабляться!

Июль – время позаботиться о цветах, чтобы они могли набраться сил для следующего сезона.

Уход за пионами после цветения:

1. Убираем отцветшие бутоны:

  • Аккуратно срежьте увядшие цветы.
  • Так растение не будет тратить силы на семена, а направит их на корни.

2. Подкармливаем:

  • Используйте комплексные удобрения с фосфором и калием.
  • Они обеспечат рост корней и закладку цветочных почек.
  • Добавьте немного азота для поддержки надземной части.
  • Повторите подкормку в начале августа.

3. Полив:

  • В жаркую погоду пионы нуждаются в регулярном поливе.
  • Для молодых кустов достаточно 1 ведра воды.
  • Для взрослых – 2 ведра.
  • Не допускайте пересыхания почвы!

4. Рыхление:

  • Периодически рыхлите почву вокруг цветов.
  • Это обеспечит доступ кислорода к корням и улучшит дренаж.
  • Перед поливом рыхление поможет воде проникнуть глубже.

5. Обрезка:

  • Не обрезайте листья сразу после цветения!
  • Сделайте это осенью, после первых заморозков.
  • Стебли можно не трогать или укоротить на пару почек.

Соблюдая эти простые правила, вы поможете пионам сохранить красоту и здоровье, а они в ответ порадуют вас пышным цветением в следующем году, пишет dom.mail.ru.

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