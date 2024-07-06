Летний уход за пионами: пышное цветение гарантировано на все лето

Но это не повод расслабляться!

Июль – время позаботиться о цветах, чтобы они могли набраться сил для следующего сезона.

Соблюдая эти простые правила, вы поможете пионам сохранить красоту и здоровье, а они в ответ порадуют вас пышным цветением в следующем году, пишет dom.mail.ru.