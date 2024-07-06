Луковицы вырастут большими и красивыми: секрет старого агронома

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Лук – неприхотливая культура, но для получения щедрого урожая и вкусных, сочных луковиц стоит позаботиться о его питании. Забудьте о химических удобрениях!

Используйте натуральные подкормки, которые не только обогатят почву питательными веществами, но и сделают ее более рыхлой и плодородной.

Банановая кожура – отличный источник калия, фосфора и азота, необходимых для роста лука.

Как использовать банановую кожуру:

1. Сухой метод:

Высушите 3 банановые кожуры в духовке при 60°C 2-3 часа.

Измельчите кожуру в порошок.

Распределите порошок вокруг луковиц и смешайте с почвой.

2. Жидкий метод:

Залейте 2 банановые кожуры 1 литром воды комнатной температуры.

Настаивайте 48 часов в темном месте.

Разбавьте водой 1:1 и используйте для полива (каждые 2 недели).

Для ускорения брожения и повышения эффективности удобрения:

Добавьте в настой немного сахара.

Где сажать лук:

Выбирайте солнечные места с рыхлой, слабокислой почвой (pH 5,5-6,5), богатой гумусом.

Хорошие предшественники: фасоль, свекла, морковь, горох, капуста.

Не сажайте лук после других луковых (лук-порей, чеснок, шнитт-лук).

Полив:

Регулярный и умеренный.

Не допускайте пересыхания или переувлажнения почвы.

Особенно важен полив в засушливую погоду.

Защита от вредителей:

Используйте натуральные репелленты: настои полыни, лаванды.

Опрыскивайте листья лука заблаговременно до сбора урожая.

От лукового жука на ранних стадиях роста защищайте лук легкими тканевыми чехлами.

Соблюдая эти простые правила, вы вырастите крепкий и здоровый лук, который порадует вас богатым урожаем, пишет bar24.by.