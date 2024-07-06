Луковицы вырастут большими и красивыми: секрет старого агронома
- 21:30 6 июля
- 6+
- Екатерина Незлоба
Фото из архива редакции
Лук – неприхотливая культура, но для получения щедрого урожая и вкусных, сочных луковиц стоит позаботиться о его питании.
Забудьте о химических удобрениях!
Используйте натуральные подкормки, которые не только обогатят почву питательными веществами, но и сделают ее более рыхлой и плодородной.
Банановая кожура – отличный источник калия, фосфора и азота, необходимых для роста лука.
Как использовать банановую кожуру:
1. Сухой метод:
- Высушите 3 банановые кожуры в духовке при 60°C 2-3 часа.
- Измельчите кожуру в порошок.
- Распределите порошок вокруг луковиц и смешайте с почвой.
2. Жидкий метод:
- Залейте 2 банановые кожуры 1 литром воды комнатной температуры.
- Настаивайте 48 часов в темном месте.
- Разбавьте водой 1:1 и используйте для полива (каждые 2 недели).
Для ускорения брожения и повышения эффективности удобрения:
- Добавьте в настой немного сахара.
Где сажать лук:
- Выбирайте солнечные места с рыхлой, слабокислой почвой (pH 5,5-6,5), богатой гумусом.
- Хорошие предшественники: фасоль, свекла, морковь, горох, капуста.
- Не сажайте лук после других луковых (лук-порей, чеснок, шнитт-лук).
Полив:
- Регулярный и умеренный.
- Не допускайте пересыхания или переувлажнения почвы.
- Особенно важен полив в засушливую погоду.
Защита от вредителей:
- Используйте натуральные репелленты: настои полыни, лаванды.
- Опрыскивайте листья лука заблаговременно до сбора урожая.
- От лукового жука на ранних стадиях роста защищайте лук легкими тканевыми чехлами.
Соблюдая эти простые правила, вы вырастите крепкий и здоровый лук, который порадует вас богатым урожаем, пишет bar24.by.
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