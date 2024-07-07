В Сыктывдине могут открыть новое кладбище

В Сыктывдине рассматривается возможность создания нового кладбища. Жители села Зеленец обеспокоены нехваткой мест для захоронений на существующем кладбище, где практически не осталось свободных участков. Как планируется решать проблему с погостом, пояснила Любовь Доронина, руководитель администрации Сыктывдинского района.

По словам Л. Дорониной, дополнительную территорию для кладбища в черте села Зеленец найти невозможно. В этом районе расположена "Зеленецкая птицефабрика", вокруг которой простирается обширная санитарно-защитная зона. В целях решения проблемы обсуждается возможность размещения межмуниципального кладбища между Сыктывкаром и Сыктывдинским районом, а также кладбища на участке, находящемся между Зеленцом и Часово.