В Сыктывдине могут открыть новое кладбище
- 08:30 7 июля
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- Инесса Богатая
В Сыктывдине рассматривается возможность создания нового кладбища. Жители села Зеленец обеспокоены нехваткой мест для захоронений на существующем кладбище, где практически не осталось свободных участков. Как планируется решать проблему с погостом, пояснила Любовь Доронина, руководитель администрации Сыктывдинского района.
По словам Л. Дорониной, дополнительную территорию для кладбища в черте села Зеленец найти невозможно. В этом районе расположена "Зеленецкая птицефабрика", вокруг которой простирается обширная санитарно-защитная зона. В целях решения проблемы обсуждается возможность размещения межмуниципального кладбища между Сыктывкаром и Сыктывдинским районом, а также кладбища на участке, находящемся между Зеленцом и Часово.
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