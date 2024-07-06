Испортят волосы: Роскачество выявило самые низкопробные марки шампуней

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Не только не помогают, но и вредят коже головы В последнее время Роскачество провело масштабное исследование шампуней, представленных на российском рынке. По результатам тестирования некоторые марки не оправдали ожиданий потребителей и экспертов.

Одним из главных разочарований стал шампунь "Чистая линия". Несмотря на заявленный натуральный состав, в нем обнаружили повышенное содержание сульфатов, которые могут вызывать раздражение кожи головы и сухость волос. Кроме того, эксперты отметили, что эффективность очищения оставляет желать лучшего.

Не лучшим образом себя показал и шампунь марки "Schauma". В его составе были найдены агрессивные поверхностно-активные вещества, способные нарушить естественный баланс кожи головы. Также эксперты отметили, что после использования этого шампуня волосы становятся тусклыми и безжизненными.

Еще одним аутсайдером рейтинга стал шампунь "Pantene Pro-V". Несмотря на громкие рекламные обещания, продукт не справился с задачей глубокого очищения и ухода за волосами. Более того, в его составе были обнаружены компоненты, способные вызывать аллергические реакции у чувствительных людей.