Испортят волосы: Роскачество выявило самые низкопробные марки шампуней
- 00:20 7 июля
- 6+
- Екатерина Незлоба
Не только не помогают, но и вредят коже головы
В последнее время Роскачество провело масштабное исследование шампуней, представленных на российском рынке. По результатам тестирования некоторые марки не оправдали ожиданий потребителей и экспертов.
Одним из главных разочарований стал шампунь "Чистая линия". Несмотря на заявленный натуральный состав, в нем обнаружили повышенное содержание сульфатов, которые могут вызывать раздражение кожи головы и сухость волос. Кроме того, эксперты отметили, что эффективность очищения оставляет желать лучшего.
Не лучшим образом себя показал и шампунь марки "Schauma". В его составе были найдены агрессивные поверхностно-активные вещества, способные нарушить естественный баланс кожи головы. Также эксперты отметили, что после использования этого шампуня волосы становятся тусклыми и безжизненными.
Еще одним аутсайдером рейтинга стал шампунь "Pantene Pro-V". Несмотря на громкие рекламные обещания, продукт не справился с задачей глубокого очищения и ухода за волосами. Более того, в его составе были обнаружены компоненты, способные вызывать аллергические реакции у чувствительных людей.
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