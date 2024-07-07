Укроп будет пышным, ароматным и не перерастет в зонтики, если знать 1 хитрость
- 07:13 7 июля
- 6+
- Екатерина Незлоба
Фото: freepik.com
Вот несколько советов, как вырастить укроп сочными и пышными пучками, причем так, чтобы ростки долго не уходили в зонтики:
Подготовка семян:
- Перед посадкой семена укропа нужно обработать. Их вымачивают в теплой воде в марле три дня. Несколько раз в день воду меняют на свежую.
- По истечении трех дней семена перекладывают во влажную ткань и заворачивают. Ткань периодически опрыскивают теплой водой, семена должны пролежать во влажной ткани еще пять дней. При этом в помещении должно быть не ниже 20 градусов.
- К посеву переходят когда появятся ростки. Семена немного просушивают — примерно полчаса в проветриваемом помещении.
Посадка:
- Затем делают рядки, но высаживают зелень не сплошными рядами, а кучками, на расстоянии 10-15 см друг от друга. При таком способе посадки укроп будет легко срезать — сразу весь пучок. Между рядками расстояние должно составлять около 25 см.
Уход:
- Грядки с укропом не размещают на солнце, лучше выбирать затененные части участка.
- Поливают укроп минимум дважды в неделю, но если жарко, то три раза. В период аномальной жары можно поливать через день или даже ежедневно.
Следуя этим советам, вы сможете вырастить пышный и сочный укроп, который долго не будет цвести, пишет magadanmedia.ru.
Дополнительные советы:
- Для улучшения вкуса и аромата укропа можно подкармливать его настоем золы или травяным настоем.
- Чтобы укроп не рос слишком быстро, можно прищипывать верхушки побегов.
- Регулярно рыхлите почву вокруг растений, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням.
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