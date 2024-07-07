В Коми возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки елей

Фото из архива "Про Город"

Межрайонная природоохранная прокуратура Печоры провела тщательную проверку в ответ на жалобу, поданную во время личного приема у первого заместителя прокурора Республики Коми.

В ходе проверки была выявлена незаконная вырубка восьми елей в черте города Печоры, не включенных в государственный лесной фонд. Это нанесло ущерб муниципальному району "Печора" на сумму 70 тысяч рублей.