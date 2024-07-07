В Коми возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки елей
- 08:15 7 июля
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
Межрайонная природоохранная прокуратура Печоры провела тщательную проверку в ответ на жалобу, поданную во время личного приема у первого заместителя прокурора Республики Коми.
В ходе проверки была выявлена незаконная вырубка восьми елей в черте города Печоры, не включенных в государственный лесной фонд. Это нанесло ущерб муниципальному району "Печора" на сумму 70 тысяч рублей.
Прокуратура передала материалы проверки в подразделение предварительного расследования, и ОМВД России по городу Печоре возбудило уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 260 УК РФ (незаконная вырубка лесных насаждений в крупном размере). Ход и результаты расследования находятся под строгим надзором природоохранной прокуратуры.
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