Вуктыльский "Аквасервис" оштрафовали за нарушения правил пожарной безопасности

В Вуктыле ресурсоснабжающая компания ООО "Аквасервис" была подвергнута административным санкциям за задержку в исполнении предписания, выданного МЧС России по Республике Коми. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Организация не устранила нарушения правил пожарной безопасности, указанные в предписании от 12 октября прошлого года. Мировому судье не были предоставлены убедительные основания, объясняющие невозможность исполнения предписания в заданные сроки. Собранные доказательства подтвердили вину "Аквасервиса" в совершении административного правонарушения.