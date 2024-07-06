Вуктыльский "Аквасервис" оштрафовали за нарушения правил пожарной безопасности
- 14:45 6 июля
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- Инесса Богатая
В Вуктыле ресурсоснабжающая компания ООО "Аквасервис" была подвергнута административным санкциям за задержку в исполнении предписания, выданного МЧС России по Республике Коми. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
Организация не устранила нарушения правил пожарной безопасности, указанные в предписании от 12 октября прошлого года. Мировому судье не были предоставлены убедительные основания, объясняющие невозможность исполнения предписания в заданные сроки. Собранные доказательства подтвердили вину "Аквасервиса" в совершении административного правонарушения.
Согласно постановлению мирового судьи Вуктыльского судебного участка Республики Коми, "Аквасервис" оштрафован на 70 000 рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.
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