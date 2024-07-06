В Коми в нескольких районах появятся мусоросортировочные заводы
- 21:15 6 июля
- 6+
- Инесса Богатая
В Республике Коми до 2030 года планируют построить несколько мусоросортировочных комплексов при уже действующих полигонах в различных муниципалитетах. Основные объекты для распределения отходов будут находиться в Сыктывкаре и Ухте. Строительство таких комплексов планируют также в Вуктыле, Инте, Воркуте, Усинске, Печоре, Удорском и Ижемском районах.
Утверждена актуализированная редакция территориальной схемы обращения с отходами, определяющая их движение от места образования до конечной утилизации. Основные параметры федеральной схемы обращения с ТКО, направленные на достижение целей федерального проекта, согласованы для Коми. В этой схеме отражены данные по балансу масс, вместимостям объектов и строительству новых объектов для обращения с отходами, а также по перераспределению потоков ТКО.
Читайте также:
- "Судьбоносный месяц": Василиса Володина назвала знаки зодиака, которым июль покажется сказкой
- Что приготовить из пекинской капусты кроме салата: 3 неожиданных совета от шеф-повара
- С 1 июля начнут повышать пособия и выплаты на детей - новые суммы и получатели
- Клещи гибнут молниеносно: копеечное средство защищает лучше всех магазинных аэрозолей
- Морковь сразу пойдёт в рост: в июне полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю