В Коми в нескольких районах появятся мусоросортировочные заводы

В Республике Коми до 2030 года планируют построить несколько мусоросортировочных комплексов при уже действующих полигонах в различных муниципалитетах. Основные объекты для распределения отходов будут находиться в Сыктывкаре и Ухте. Строительство таких комплексов планируют также в Вуктыле, Инте, Воркуте, Усинске, Печоре, Удорском и Ижемском районах.

Утверждена актуализированная редакция территориальной схемы обращения с отходами, определяющая их движение от места образования до конечной утилизации. Основные параметры федеральной схемы обращения с ТКО, направленные на достижение целей федерального проекта, согласованы для Коми. В этой схеме отражены данные по балансу масс, вместимостям объектов и строительству новых объектов для обращения с отходами, а также по перераспределению потоков ТКО.