Россиянам раскрыли обновленный график выхода на пенсию - пункты по годам

В 2018 году в России было принято решение о поэтапном повышении пенсионного возраста, что затронуло все возрастные категории, начиная с людей, родившихся в середине 1950-х годов и младше. До этого момента возраст выхода на пенсию оставался неизменным с 1932 года, и необходимость реформирования пенсионной системы возникла в связи с изменившимися экономическими и демографическими условиями.

Новые правила внедрялись постепенно, что позволило гражданам адаптироваться к изменениям. Правительство стремилось сохранить социальную справедливость и льготы для определенных категорий, таких как многодетные матери и лица с длительным трудовым стажем. Эти меры направлены на поддержание устойчивости пенсионной системы и создание условий для более долгой и активной трудовой деятельности граждан.