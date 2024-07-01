В многоэтажках Сыктывкара заменят лифты
- 08:30 1 июля
- 6+
- Иван Огурцов
Речь идет о домах, где подъемники эксплуатируют уже четверть века
Долгожданный капитальный ремонт, который так долго ждали жители Сыктывкара и Усинска, наконец начался под эгидой регионального оператора. В столице Коми запланирована установка новых лифтов по нескольким адресам, чтобы улучшить условия проживания жильцов. Так, лифты появятся по следующим адресам: на Тентюковской, 119 (до начала октября), Тентюковской, 129 (до начала ноября), Ветеранов, 4 (до начала октября), Малышева, 19 (до начала октября) и на Октябрьском проспекте, 124 (до начала октября). В Усинске же новый лифт будет установлен по адресу улицы Молодежная, 7 (до начала октября).
Необходимо отметить, как подчеркнул глава Коми Владимир Уйба в своих социальных сетях, что капитальный ремонт является одним из самых финансово затратных видов работ. Жители региона, которые вносят свои взносы на капитальный ремонт на счета регионального оператора, могут воспользоваться рядом преимуществ. Важным моментом является то, что региональный фонд капитального ремонта берет на себя ответственность за выбор подрядчиков, организацию работ и их контроль. Это дает жителям уверенность в качестве производимых работ. Более того, после завершения капитального ремонта региональный оператор несет гарантийные обязательства по качеству выполненных работ в течение пяти лет перед жителями домов.