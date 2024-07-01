В многоэтажках Сыктывкара заменят лифты

Речь идет о домах, где подъемники эксплуатируют уже четверть века

Долгожданный капитальный ремонт, который так долго ждали жители Сыктывкара и Усинска, наконец начался под эгидой регионального оператора. В столице Коми запланирована установка новых лифтов по нескольким адресам, чтобы улучшить условия проживания жильцов. Так, лифты появятся по следующим адресам: на Тентюковской, 119 (до начала октября), Тентюковской, 129 (до начала ноября), Ветеранов, 4 (до начала октября), Малышева, 19 (до начала октября) и на Октябрьском проспекте, 124 (до начала октября). В Усинске же новый лифт будет установлен по адресу улицы Молодежная, 7 (до начала октября).