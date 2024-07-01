Что нужно давать помидорам в июле, чтобы получить много урожая

Именно в июле помидоры активно наращивают зелёную массу и формируют плоды. Чтобы обеспечить их всем необходимым для полноценного развития, важно вовремя провести подкормку.

Какие удобрения нужны помидорам в июле?

В июле помидорным кустам требуется больше питательных веществ, чем в другие месяцы. Растения активно расходуют ресурсы на наращивание вегетативной массы и завязывание плодов. Для поддержания их в здоровом состоянии и обеспечения хорошего урожая специалисты советуют использовать следующие подкормки: