Грозы уйдут из Коми

Грозы, кратковременный дождь и сильный ветер ждут жителей Коми. О том какая погода будет в регионе в первый день июля сообщает ЦГМС Республики.

1 июля 2024 года местами в Коми пройдёт ливень. Также ожидается гроза и переменная облачность. Во время непогоды в первую половину ночи жителей ждёт усиление ветра до 18-23 метров в секунду. На севере региона на столбике термометра будет отметка в +14…+19 градусов, на юге в +20…+25°С.