Грозы уйдут из Коми
- 21:45 30 июня
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- Анастасия Амелькина
Грозы, кратковременный дождь и сильный ветер ждут жителей Коми. О том какая погода будет в регионе в первый день июля сообщает ЦГМС Республики.
1 июля 2024 года местами в Коми пройдёт ливень. Также ожидается гроза и переменная облачность. Во время непогоды в первую половину ночи жителей ждёт усиление ветра до 18-23 метров в секунду. На севере региона на столбике термометра будет отметка в +14…+19 градусов, на юге в +20…+25°С.
Сыктывкарцев в первый день июля ждёт кратковременный дождь в ночное время, а также гроза. Днём осадков не ожидается. Поднимется западный ветер 5-10 метров в секунду с переходом на северо-западный. Во время грозы порывы будут достигать 18 метров в секунду. В светлое время суток температура повысится до +23...+25°С. В Воркутинском районе ночью будет 0...+5 градусов. В Инте, Печоре, Ухте, Объячево, Усть-Цильме, Вуктыле, Усинске и Троицко-Печорске ночью также будет гроза.