Жительницу Коми спустя полгода после получения прав задержали в наркотическом опьянении

Теперь ее ждет наказание Девушка из Сосногорска, получившая водительское удостоверение в октябре прошлого года, оказалась в центре скандального инцидента. Согласно информации, предоставленной пресс-службой судов Коми, 27 июня 2024 года она водительских прав была лишена. Как стало известно, вечером 1 июня на улице Энергетиков в Сосногорске, девушку остановили сотрудники ГИБДД, которые заметили у нее признаки наркотического опьянения.

Хотя первичное медосвидетельствование не выявило наличие наркотиков в организме водителя, правоохранительные органы настояли на дополнительной проверке в медицинском учреждении. Результаты этого анализа оказались шокирующими: в биологическом материале девушки были обнаружены следы наркотиков. В ходе допроса водитель признала свою вину, утверждая, что это был единичный случай употребления.

Однако, согласно законодательству, уже даже единоразовое употребление наркотических веществ влечет за собой серьезные последствия. Водитель, употребивший наркотики и затем севший за руль, становится объектом административной ответственности. В таких случаях нарушителя ожидает штраф в размере 30 000 рублей, а также лишение прав на срок от полутора до двух лет.