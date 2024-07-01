В Коми открыли памятник первому Герою Республики Анатолию Хлобыстову

Фото пресс-службы администрации Ухты

Вчера был ровно год, как ушёл из жизни Анатолий Максимович Вчера в городе Ухта состоялось торжественное открытие памятника выдающемуся участнику специальной военной операции, первому Герою Республики Коми - Анатолию Хлобыстову. Об этом в телеграм-канале написал глава администрации Ухты, Магомед Османов. Этот день, 30 июня, стал годовщиной с момента ухода из жизни Анатолия Максимовича Хлобыстова, человека, который оставил неизгладимый след в сердцах многих.

Анатолий был ярким примером настоящего патриота. Он возглавлял Федерацию военно-тактических игр, активно участвовал в Юнармейском движении в Ухте, занимал пост депутата молодежного совета Ухты и молодежного парламента Коми. Более того, он был активным участником поискового движения и организатором множества городских патриотических мероприятий. Мэр Ухты отметил, что Анатолий Хлобыстов всегда выполнял свои обязанности ответственно и с искренней любовью к своим согражданам и Родине.

С началом службы на СВО Анатолий Хлобыстов был одним из первых мобилизованных, отправившихся на исполнение боевых задач. Его преданность и отвага внушали уважение и вдохновляли окружающих. Скоропостижная потеря Героя стала настоящим ударом для жителей республики, оставив в сердцах многих невосполнимую пустоту.