Ключевой этап в уходе за петунией: эта сезонная процедура — залог пышных кустиков

Прищипывание петуний — ключевой этап в уходе за этим растением. Без этой процедуры растение будет вытягиваться, а его цветение станет скудным и непродолжительным.

Важно помнить: на начальном этапе выращивания петунии наша цель — не цветение, а прирост зелёной массы, на которой будут распускаться цветы. Чем пышнее куст и больше побегов, тем обильнее будет цветение.