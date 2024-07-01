"На нас надвигается волна холода": погода в начале июля заставит тепло одеться, температура упадет

Погода в центральных регионах России приготовила для нас настоящий сюрприз: синоптики прогнозируют, что этим летом нас ждут резкие перепады температур, когда придётся доставать теплую одежду и мечтать о летней жаре.

Неделя обещает быть комфортным: ночные температуры будут колебаться в районе 10-12°C, а днем заметно потеплеет — 25-30°C. Однако не стоит расслабляться! К концу недели ожидается новая волна холодного воздуха, которая снизит температуру до 1-6°C ночью и 10-15°C днём.