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"На нас надвигается волна холода": погода в начале июля заставит тепло одеться, температура упадет

"На нас надвигается волна холода": погода в начале июля заставит тепло одеться, температура упадет

Погода в центральных регионах России приготовила для нас настоящий сюрприз: синоптики прогнозируют, что этим летом нас ждут резкие перепады температур, когда придётся доставать теплую одежду и мечтать о летней жаре.

Неделя обещает быть комфортным: ночные температуры будут колебаться в районе 10-12°C, а днем заметно потеплеет — 25-30°C. Однако не стоит расслабляться! К концу недели ожидается новая волна холодного воздуха, которая снизит температуру до 1-6°C ночью и 10-15°C днём.

Подобные "температурные качели" — типичное явление для лета в центральной России. Атмосферная циркуляция словно танцует вальс с воздушными массами, чередуя холод и тепло.

Последние выходные этого месяца также будут прохладными: ночью температура опустится до 2-7°C, а днём поднимется до 15-20°C. По прогнозам, среднесуточная температура второго летнего месяца составит 20-25°C, но не спешите убирать теплые вещи в шкаф — погодные неожиданности участились!

Как подготовиться к неожиданным перепадам температур:

  • Держите под рукой теплые вещи.
  • Регулярно следите за прогнозом погоды.
  • Не спешите полностью переходить на летнюю одежду.

Будьте готовы к "температурной карусели" и не упустите возможность насладиться летним солнцем, когда оно появляется, пишет progorod43.ru.

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