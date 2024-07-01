"На нас надвигается волна холода": погода в начале июля заставит тепло одеться, температура упадет
- 09:20 1 июля
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- Служба новостей
Погода в центральных регионах России приготовила для нас настоящий сюрприз: синоптики прогнозируют, что этим летом нас ждут резкие перепады температур, когда придётся доставать теплую одежду и мечтать о летней жаре.
Неделя обещает быть комфортным: ночные температуры будут колебаться в районе 10-12°C, а днем заметно потеплеет — 25-30°C. Однако не стоит расслабляться! К концу недели ожидается новая волна холодного воздуха, которая снизит температуру до 1-6°C ночью и 10-15°C днём.
Подобные "температурные качели" — типичное явление для лета в центральной России. Атмосферная циркуляция словно танцует вальс с воздушными массами, чередуя холод и тепло.
Последние выходные этого месяца также будут прохладными: ночью температура опустится до 2-7°C, а днём поднимется до 15-20°C. По прогнозам, среднесуточная температура второго летнего месяца составит 20-25°C, но не спешите убирать теплые вещи в шкаф — погодные неожиданности участились!
Как подготовиться к неожиданным перепадам температур:
- Держите под рукой теплые вещи.
- Регулярно следите за прогнозом погоды.
- Не спешите полностью переходить на летнюю одежду.
Будьте готовы к "температурной карусели" и не упустите возможность насладиться летним солнцем, когда оно появляется, пишет progorod43.ru.
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