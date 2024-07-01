"У нас нет выхода, держитесь": глава Центробанка предупредила россиян, имеющих вклады и кредиты

Глава Центрального банка России, Эльвира Набиуллина, заявила о повышении ключевой ставки до 16% годовых с целью обуздания инфляции. Если необходимые результаты не будут достигнуты, регулятор готов снова повысить ставку. Это существенно отразится на стоимости кредитов и вкладов: кредиты станут дороже, а вклады — более привлекательными.

По словам Набиуллиной, рост цен обусловлен избытком спроса, связанным с большими накоплениями россиян. Центральный банк продолжает придерживаться жесткой политики. Набиуллина также допустила возможность еще одного повышения ставки до конца года, основываясь на достижении базового сценария ЦБ в 4% инфляции к 2024 году.