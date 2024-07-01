"У нас нет выхода, держитесь": глава Центробанка предупредила россиян, имеющих вклады и кредиты
- 09:40 1 июля
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- Служба новостей
Глава Центрального банка России, Эльвира Набиуллина, заявила о повышении ключевой ставки до 16% годовых с целью обуздания инфляции. Если необходимые результаты не будут достигнуты, регулятор готов снова повысить ставку. Это существенно отразится на стоимости кредитов и вкладов: кредиты станут дороже, а вклады — более привлекательными.
По словам Набиуллиной, рост цен обусловлен избытком спроса, связанным с большими накоплениями россиян. Центральный банк продолжает придерживаться жесткой политики. Набиуллина также допустила возможность еще одного повышения ставки до конца года, основываясь на достижении базового сценария ЦБ в 4% инфляции к 2024 году.
Эксперты отмечают, что текущие ставки по вкладам близки к своему максимуму, а ключевая ставка находится на пиковом уровне, и может начаться ее снижение во второй половине 2024 года. В таких условиях банки стремятся привлечь краткосрочную ликвидность, что влияет на процентные ставки по вкладам и соответствует потребностям вкладчиков.
Тем временем банки ужесточили кредитную политику и ухудшили условия по кредитам, но это не уменьшило интереса к ним со стороны заемщиков. Если ключевая ставка будет повышена снова, банковские ставки по кредитам неизбежно возрастут. В такой ситуации заемщикам, которые уже получили одобрение, целесообразно не откладывать оформление кредита, так как банки, скорее всего, сохранят текущие условия для одобренных кредитов до конца года, сообщает progorod43.ru.
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