Клещи боятся как огня: домашнее средство, а защищает лучше магазинного аэрозоля

Исследования показали, что эфирные масла эвкалипта, гвоздики, герани, лаванды, мяты и чайного дерева наиболее эффективны в борьбе с этими насекомыми, пишет progorod33.ru.

Приобрести их можно в любой аптеке или магазине по доступной цене (около 45 рублей).