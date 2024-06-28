Избранники Бога: Павел Глоба предрек дичайшую волну успеха трем знакам зодиака с 1 июля
- 13:15 28 июня
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Волшебный период для представителей трех зодиакальных созвездий начнется 1 июля и будет продолжаться до конца месяца. Все представители стихии воды смогут уверенно схватить удачу за хвост.
Рак
Людям этого знака выпадут два критических дня. Одним из них станет как раз 1 июля. Однако астролог считает, что эти периоды можно легко пережить, главное – не поддаваться эмоциям. Раки окажутся в коридоре удачи и им останется только начинать действовать. Везение приведет их к успеху во всех делах.
Скорпион
Представителям этого знака улыбнется удача, но только в том случае, если они будут крайне осторожны. Особенно стоит быть настороженными 1 июля. Скорпионам следует воздержаться от употребления алкоголя и быть аккуратными за рулем. В остальном период будет очень благоприятным для Скорпионов, особенно с финансовой точки зрения.
Рыбы
Представителям этого знака стоит быть осторожными в отношении мошенников. Звезды советуют не участвовать в сомнительных авантюрах. Рыбам улыбнется удача, и остаток месяца будет работать в их пользу. Рыбам стоит брать инициативу в свои руки – это принесет успех в финансовых делах и карьере.
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