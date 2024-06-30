Сочная малина на вашем участке: как поливать кусты летом для богатого сбора
- 07:15 30 июня
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Июль — самое жаркое время в саду, когда растения особенно нуждаются во влаге. Это важно и для малины, ведь именно в этом месяце формируются ягоды будущего урожая. Чтобы получить богатый сбор, необходимо правильно ухаживать за кустами, в том числе обеспечить их достаточным поливом.
Важность регулярного полива малинника
Малина — влаголюбивое растение, которому требуется достаточное количество воды на протяжении всего сезона. Особенно это актуально в середине лета, когда жара и засуха сильнее всего сказываются на состоянии ягодных кустов.
Недостаток влаги в этот период может привести к таким последствиям:
- плохое завязывание и формирование ягод. Цветки малины засыхают или осыпаются, не образуя полноценных плодов.
- ухудшение качества ягод. Они становятся мелкими, невкусными и быстро теряют товарный вид.
- снижение урожайности. Количество собираемых ягод заметно уменьшается.
- ослабление общего состояния растений. Кусты малины могут испытывать стресс, медленнее расти и хуже перезимовывать.
Таким образом, регулярный и достаточный полив — залог формирования крупных, сочных ягод и высокого урожая малины.
Правила полива малинника в июле
Чтобы обеспечить кусты малины необходимым количеством влаги, рекомендуется придерживаться следующих правил:
- Поливать 1-2 раза в неделю, выливая под каждый куст не менее 10 литров воды. Норма расхода воды на 1 куст — 15-20 литров за один полив.
- Поливать преимущественно в утренние или вечерние часы, когда испарение минимально.
- Рыхлить почву после полива, чтобы сохранить влагу и улучшить доступ кислорода к корням.
- Мульчировать приствольные круги опилками, перегноем или соломой. Это также предотвратит быстрое высыхание грунта.
- Особенно тщательно поливать молодые, только что высаженные кусты малины. Они нуждаются в более частом и обильном поливе.
Кроме регулярного полива, в июле малинник также нуждается в подкормке комплексными удобрениями. Тогда у вас обязательно будет обильный, красивый и вкусный урожай, пишет pravda.ru.