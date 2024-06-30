Сочная малина на вашем участке: как поливать кусты летом для богатого сбора

Июль — самое жаркое время в саду, когда растения особенно нуждаются во влаге. Это важно и для малины, ведь именно в этом месяце формируются ягоды будущего урожая. Чтобы получить богатый сбор, необходимо правильно ухаживать за кустами, в том числе обеспечить их достаточным поливом.

Важность регулярного полива малинника

Малина — влаголюбивое растение, которому требуется достаточное количество воды на протяжении всего сезона. Особенно это актуально в середине лета, когда жара и засуха сильнее всего сказываются на состоянии ягодных кустов.