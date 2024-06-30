Роковая встреча: Павел Глоба назвал три знака, которые в июле встретятся с человеком из прошлого

Известный астролог, телеведущий и писатель Павел Глоба сообщает, что в июле 2024 года троим представителям зодиакального круга предстоит встретиться с человеком из их прошлого, который имеет для них особое значение.

Для Овнов это будет встреча с тем, кто ранее причинил им немало страданий. Глоба настоятельно рекомендует не пытаться возобновлять отношения, так как чувства этого человека будут всего лишь притворными, отражая его собственную скуку и одиночество.