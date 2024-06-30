Роковая встреча: Павел Глоба назвал три знака, которые в июле встретятся с человеком из прошлого
- 16:15 30 июня
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- Служба новостей
Известный астролог, телеведущий и писатель Павел Глоба сообщает, что в июле 2024 года троим представителям зодиакального круга предстоит встретиться с человеком из их прошлого, который имеет для них особое значение.
Для Овнов это будет встреча с тем, кто ранее причинил им немало страданий. Глоба настоятельно рекомендует не пытаться возобновлять отношения, так как чувства этого человека будут всего лишь притворными, отражая его собственную скуку и одиночество.
Во вторую группу попадают Весы - им предстоит привлечь в свою жизнь человека из прошлого, о котором они постоянно думают и не могут отпустить случившееся ранее. Астролог уверен, что эта встреча не случайна, и отношениям можно дать второй шанс.
Наконец, Козероги столкнутся со своей бывшей любовью. Если они снова решат довериться этому человеку, то, по словам Глобы, испытают еще больше боли, чем в прошлый раз.
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