В Сыктывкаре реализовали три проекта благодаря «Народному бюджету в школе»
- 14:15 30 июня
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре реализовали три новых проекта в школах. Теперь у ребят появилось больше возможностей, знаний и навыков. Об этом сообщает руководитель администрации города Владимир Голдин.
Благодаря «Народному бюджету в школе» в столице Коми удалось реализовать три проекта.В Гимназии имени А.С. Пушкина проведен фестиваль речевых практик и ораторского искусства для школьников города «ОРАТОРОФЕСТ». Мероприятие прошло в формате интерактивных мастер-классов, которые подготовили профессиональные ведущие, артисты, блогеры, журналисты, режиссёры, музыканты, тренеры неформального образования, бизнес-тренеры и психологи Сыктывкара.
Проект «Экологический слёт «Школа эковолонтёра» реализовали в школе №24. Участники слёта узнали о переработке и сортировке мусора, об эковолонерстве, познакомились с экологическим направлением работы «Движения Первых», со специальным лесным оборудованием и правилами работы с ним. Слет стал полезным не только учащимся, но и педагогам, которые узнали как начинать работу над экопроектом и мотивировать детей на волонтерскую деятельность.
Дворцом творчества детей и учащейся молодёжи в рамках проекта «Безопасное электричество» приобретено оборудование для проведения мероприятий с учащимися школ города. Мероприятия направлены на расширение представления детей и подростков об электричестве формирование у них навыков безопасной жизнедеятельности, умения грамотно действовать в нестандартных ситуациях. В проекте приняло участие более 300 человек.