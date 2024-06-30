В Сыктывкаре реализовали три проекта благодаря «Народному бюджету в школе»

В Сыктывкаре реализовали три новых проекта в школах. Теперь у ребят появилось больше возможностей, знаний и навыков. Об этом сообщает руководитель администрации города Владимир Голдин.

Благодаря «Народному бюджету в школе» в столице Коми удалось реализовать три проекта.В Гимназии имени А.С. Пушкина проведен фестиваль речевых практик и ораторского искусства для школьников города «ОРАТОРОФЕСТ». Мероприятие прошло в формате интерактивных мастер-классов, которые подготовили профессиональные ведущие, артисты, блогеры, журналисты, режиссёры, музыканты, тренеры неформального образования, бизнес-тренеры и психологи Сыктывкара.