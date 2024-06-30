Медики Сыктывкара борются за жизнь укушенного клещом
- 17:15 30 июня
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре за месяц 700 человек обращались за помощью медиков в связи с укусом клеща. Об этом пишет БНК.
До 40 человек ежедневно обращаются в Республиканскую инфекционную больницу после укусов клещей. Текущую активность насекомых специалисты ранее не наблюдали. Заболевшие есть и в районах, где прежде клещей не находили: Троицко-Печорский, Ухта и Усинск. Официально опасными признаны муниципалитеты: Княжпогостский, Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский, Усть-Куломский, Усть-Вымский, Корткеросский район и сама столица региона.
В инфекционной больнице в данный момент находятся два пациента из-за укусов клещей. Один из них болеет с осложнениями, но выздоравливает. Второй пациент был доставлен в крайне тяжелом состоянии и нуждается в искусственной вентиляции легких. Он не был привит и не обращался за медицинской помощью после укуса.
С начала июня в Сыктывкарской горбольнице зафиксировано уже 700 обращений и 11 случаев клещевого энцефалита. Врачи рекомендуют жителям региона незамедлительно обращаться за помощью при обнаружении клеща: насекомое извлекают, отправляют на исследование и назначают профилактическое лечение. Лучшей мерой защиты остается вакцинация до начала сезона.
По информации Роспотребнадзора по Коми, за последние три месяца в медицинские учреждения обратились 2481 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 436 детей.