Медики Сыктывкара борются за жизнь укушенного клещом

В Сыктывкаре за месяц 700 человек обращались за помощью медиков в связи с укусом клеща. Об этом пишет БНК.

До 40 человек ежедневно обращаются в Республиканскую инфекционную больницу после укусов клещей. Текущую активность насекомых специалисты ранее не наблюдали. Заболевшие есть и в районах, где прежде клещей не находили: Троицко-Печорский, Ухта и Усинск. Официально опасными признаны муниципалитеты: Княжпогостский, Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский, Усть-Куломский, Усть-Вымский, Корткеросский район и сама столица региона.