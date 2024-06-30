Сотрудники МЧС Коми за сутки ликвидировали пожары в Ухте, Сосногорске и Печоре

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми за сутки горели гараж, квартира и неэксплуатируемое здание. Сильный пожар произошёл в Сосногорске в районе ТЭЦ. Об этом сообщает МЧС региона.

29 июня в Сосногорске на улице Энергетиков произошло возгорание неэксплуатируемого здания. 15 огнеборцев ликвидировали горение площадью 798 квадратных метров. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Никто не пострадал.