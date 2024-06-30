Сотрудники МЧС Коми за сутки ликвидировали пожары в Ухте, Сосногорске и Печоре
- 12:45 30 июня
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- Анастасия Амелькина
В Коми за сутки горели гараж, квартира и неэксплуатируемое здание. Сильный пожар произошёл в Сосногорске в районе ТЭЦ. Об этом сообщает МЧС региона.
29 июня в Сосногорске на улице Энергетиков произошло возгорание неэксплуатируемого здания. 15 огнеборцев ликвидировали горение площадью 798 квадратных метров. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Никто не пострадал.
В этот же день в пожарно-спасательную службу Ухты поступил вызов о пожаре в гараже в пгт. Водный. Здание на улице Ленина тушили 4 сотрудника МЧС. Причина та же – неосторожное обращение с огнём.
В Печоре 29 июня возгорание произошло в квартире многоквартирного дома на улице Железнодорожной. Там причиной возникновения огня стало самовозгорание. Пострадавших нет, пожар потушили.