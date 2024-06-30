В Коми пройдёт гроза, сильный дождь и град

В Коми объявлено штормовое предупреждение. Будет ливень. Об этом сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

30 июня 2024 года с 12:00 до 24:00 в Республике пройдут грозы и сильные дожди. Исключением стал Воркутинский район: там непогоды не ожидается. За 12 часов в районах Коми выпадет от 15 до 49 миллиметров осадков за 12 часов и менее. Также поднимется сильный ветер до 18-23 метров в секунду. В некоторых районах региона также ожидается выпадение града. В связи с непогодой объявлено штормовое предупреждение.