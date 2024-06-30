В Коми за неделю заметно подорожал картофель

В Коми за неделю подорожали маргарин, картофель, помидоры и туалетная бумага. Об изменении цен на продукты, непродовольственные товары и прочее сообщает Комистат.

Каждый понедельник в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте проходит регистрация потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг. За неделю с 18 по 24 июня в Коми зафиксировали повышение стоимости маргарина, твердых, мягких и полутвердых сыров, гречневой крупы, а также черного чая и пшеничной муки.