В Коми за неделю заметно подорожал картофель
- 11:20 30 июня
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- Анастасия Амелькина
В Коми за неделю подорожали маргарин, картофель, помидоры и туалетная бумага. Об изменении цен на продукты, непродовольственные товары и прочее сообщает Комистат.
Каждый понедельник в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте проходит регистрация потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг. За неделю с 18 по 24 июня в Коми зафиксировали повышение стоимости маргарина, твердых, мягких и полутвердых сыров, гречневой крупы, а также черного чая и пшеничной муки.
Из плодоовощной продукции дороже на 17,8 процентов стал картофель, на 4% выросла цена на огурцы. Также подорожали помидоры, репчатый лук и яблоки. При этом белокочанная капуста и столовая свёкла стали дешевле.
Из непродовольственных товаров подорожали зубные щетки и пасты, туалетная бумага, стиральные порошки и хозяйственное мыло.