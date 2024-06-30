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В Коми пенсионерка пострадала в аварии

В Коми пенсионерка пострадала в аварии Фото УГИБДД по Коми

Женщину увезли в больницу после аварии в Удорском районе. Водитель не справился с управлением и улетел в кювет. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

За сутки в регионе произошло всего одно ДТП, в котором один человек получил травмы. Также зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом.

19 июня 2024 года около 10:30 на трассе Айкино – Кослан произошла авария. Водитель 1960 года рождения за рулём “УАЗ Патриот” ехал в сторону села Айкино и на 156 километре дороги не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги в кювет.

В результате случившегося пассажирка “УАЗа” 1955 года рождения получила множественные гематомы и ушиб грудной клетки. Её увезли в больницу. В момент ДТП женщина была пристёгнута ремнями безопасности. Водитель за рулём с 1979 года.

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