В Коми пенсионерка пострадала в аварии

Женщину увезли в больницу после аварии в Удорском районе. Водитель не справился с управлением и улетел в кювет. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

За сутки в регионе произошло всего одно ДТП, в котором один человек получил травмы. Также зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом.