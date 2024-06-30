В Коми пенсионерка пострадала в аварии
- 11:42 30 июня
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- Анастасия Амелькина
Женщину увезли в больницу после аварии в Удорском районе. Водитель не справился с управлением и улетел в кювет. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
За сутки в регионе произошло всего одно ДТП, в котором один человек получил травмы. Также зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом.
19 июня 2024 года около 10:30 на трассе Айкино – Кослан произошла авария. Водитель 1960 года рождения за рулём “УАЗ Патриот” ехал в сторону села Айкино и на 156 километре дороги не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги в кювет.
В результате случившегося пассажирка “УАЗа” 1955 года рождения получила множественные гематомы и ушиб грудной клетки. Её увезли в больницу. В момент ДТП женщина была пристёгнута ремнями безопасности. Водитель за рулём с 1979 года.