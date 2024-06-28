Синоптики сообщают, аномальная погода подложит свинью с 27 июня: волна холода: снег, ливни, грозы

Фото из архива "Про Города"

В преддверии летнего сезона 2024 года россиян ждет непростой погодный период. Метеорологи предупреждают о значительных погодных аномалиях, резких температурных скачках и переменчивых погодных условиях, сообщает progorod43.ru. С 26 июня в Центральную Россию придет мощный черноморский циклон, который принесет обильные и затяжные дожди. В ряде мест прогнозируются сильные грозы.

Температура в эти дни останется на высоком уровне, но к концу июня ситуация кардинально изменится. Южный циклон отступит, уступив место антициклону с юго-запада. Дожди прекратятся, а температура поднимется до +31 градуса.

Ленинградская область и Санкт-Петербург 17-18 июня ожидают сильные дожди, с объемом осадков до 15 мм за два дня. В пятницу температура может снизиться до +14-19 градусов, а в выходные возможны даже снежные заряды.

В Центральном Черноземье также прогнозируются умеренные дожди с грозами, а на юге России температура поднимется до +35-37 градусов.

На севере Сибири и Дальнего Востока погода порадует относительным теплом, но и там ситуация неоднозначна – ночью в Якутии и на Чукотке температура опустится до 15-20 градусов.

В конце предстоящей недели холодный фронт достигнет европейской части России. В Поволжье, на Урале и в Южной Сибири температура не поднимется выше +18-23 градусов, местами опустится до +10-15 градусов.