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В июльских квитанциях за "коммуналку" появится новая строчка: будем платить еще больше

В июльских квитанциях за "коммуналку" появится новая строчка: будем платить еще большеФото из архива "Про Города"

В июльских квитанциях появится новая информационная строка под названием "перерасчет потребления за прошлый период". Это изменение затронет владельцев квартир, оснащенных счетчиками для воды, электроэнергии, тепла и других коммунальных услуг.

Нововведение станет актуальным только в случае, если перерасчет не проводился в течение 2023 года. Теперь важно своевременно оплачивать все коммунальные услуги, чтобы избежать просрочек. Для экономии на коммунальных платежах рекомендуется использовать карты, предоставляющие кэшбэк за такие расходы.

Перерасчет представляет собой повторный расчет суммы за коммунальные услуги с учетом новых обстоятельств и изменений. Коммунальные службы проводят перерасчеты с целью выявления и корректировки недоплат или переплат. В случае обнаружения недоплаты, сумма за жилищно-коммунальные услуги в следующем платежном периоде будет увеличена. В случае переплаты, сумма может быть учтена в будущих начислениях или возвращена на счет пользователя. Перерасчеты проводятся управляющими компаниями на основании заявлений жильцов или предписаний контролирующих органов, пишет progorod43.ru.

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