Сосногорский детский реабилитационный центр вновь получил велосипед

После традиционной утренней зарядки в Сосногорске детский реабилитационный центр вновь получил велосипед. Об этом сообщает руководитель администрации города Ильдар Махмутов.

29 июня 2024 года в Сосногорске прошла городская зарядка. Традиционно там разыгрывают призы. В этот раз подростковый велосипед выиграла работница администрации города Ольга Козлова. Женщина пожелала передать двухколёсный транспорт детскому реабилитационному центру. Ильдар Махмутов и тренер Рустам Валиуллин выполнили просьбу сосногорки и заехали в центр.