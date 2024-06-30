Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Сосногорский детский реабилитационный центр вновь получил велосипед

Сосногорский детский реабилитационный центр вновь получил велосипедФото со страницы Ильдара Махмутова

После традиционной утренней зарядки в Сосногорске детский реабилитационный центр вновь получил велосипед. Об этом сообщает руководитель администрации города Ильдар Махмутов.

29 июня 2024 года в Сосногорске прошла городская зарядка. Традиционно там разыгрывают призы. В этот раз подростковый велосипед выиграла работница администрации города Ольга Козлова. Женщина пожелала передать двухколёсный транспорт детскому реабилитационному центру. Ильдар Махмутов и тренер Рустам Валиуллин выполнили просьбу сосногорки и заехали в центр.

Напомним, что в прошлый раз на городской зарядке разыгрывали взрослый велосипед. Его получила девочка из реабилитационного центра. Теперь учреждение получило ещё один двухколёсный транспорт.

...

  • 0

Популярное

Последние новости