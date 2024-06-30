Сосногорский детский реабилитационный центр вновь получил велосипед
- 08:30 30 июня
- 6+
- Анастасия Амелькина
Фото со страницы Ильдара Махмутова
После традиционной утренней зарядки в Сосногорске детский реабилитационный центр вновь получил велосипед. Об этом сообщает руководитель администрации города Ильдар Махмутов.
29 июня 2024 года в Сосногорске прошла городская зарядка. Традиционно там разыгрывают призы. В этот раз подростковый велосипед выиграла работница администрации города Ольга Козлова. Женщина пожелала передать двухколёсный транспорт детскому реабилитационному центру. Ильдар Махмутов и тренер Рустам Валиуллин выполнили просьбу сосногорки и заехали в центр.
Напомним, что в прошлый раз на городской зарядке разыгрывали взрослый велосипед. Его получила девочка из реабилитационного центра. Теперь учреждение получило ещё один двухколёсный транспорт.