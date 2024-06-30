"Надвигается волна холода": погода в начале июля заставит тепло одеться, температура упадет

В этом году погода в центральных регионах России решила поиграть в «холодно-горячо». Синоптики предсказывают, что летние месяцы будут сопровождаться резкими перепадами температуры, заставляя нас то доставать теплую одежду, то снова мечтать о жарком лете, пишет progoroduhta.ru.

Эту неделю мы начнем с комфортной погоды: ночи будут прохладными, около 10-12°C, а днем ожидается приятное тепло 20-25°C. Но расслабляться рано! К концу недели на нас надвигается новая волна холодного воздуха, которая опустит температуры до 1-6°C ночью и 10-15°C днем.