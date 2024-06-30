"Надвигается волна холода": погода в начале июля заставит тепло одеться, температура упадет
- 09:37 30 июня
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- Служба новостей
В этом году погода в центральных регионах России решила поиграть в «холодно-горячо». Синоптики предсказывают, что летние месяцы будут сопровождаться резкими перепадами температуры, заставляя нас то доставать теплую одежду, то снова мечтать о жарком лете, пишет progoroduhta.ru.
Эту неделю мы начнем с комфортной погоды: ночи будут прохладными, около 10-12°C, а днем ожидается приятное тепло 20-25°C. Но расслабляться рано! К концу недели на нас надвигается новая волна холодного воздуха, которая опустит температуры до 1-6°C ночью и 10-15°C днем.
Такие «температурные качели» — привычное явление для лета в центральной России. Здесь атмосферная циркуляция напоминает танец: холодные и теплые воздушные массы снова и снова сменяют друг друга, не давая погоде стабилизироваться.
Даже последние выходные этого месяца обещают быть прохладными – ночью от 2 до 7°C, а днем – 15-20°C. Хотя среднесуточная температура второго летнего месяца прогнозируется в диапазоне 20-25°C, не спешите убирать теплые вещи. Погодные сюрпризы в этом году – не редкость!
Синоптики советуют подготовиться к неожиданным перепадам:
– Держите под рукой теплую одежду. Несмотря на ожидания летнего тепла, ночные и утренние температуры могут быть прохладными.
– Следите за прогнозом погоды. Будьте в курсе актуальной информации, чтобы не попасть под «холодный душ».
– Не торопитесь с летней одеждой. Даже если днем тепло, ночью вам может понадобиться свитер.
– Будьте готовы к «температурным качелям» и наслаждайтесь летним солнцем, когда оно появится.