В Коми у жителей пропал интернет из-за кражи кабеля

Жители Воркуты попали на скамью подсудимых за кражу кабеля. Оказалось, что они и ранее нарушали закон подобным образом. Об этом сообщает МВД по Коми.

Представитель одного из предприятий Воркуты обратился в полицию. Мужчина утверждал, что с пролёта многоквартирных домов в посёлке Северный пропал кабель длинной в 75 метров. Кража нанесла ущерб предприятию в 22 тысячи рублей. Также из-за данной ситуации у жителей населённого пункта возникли неполадки с интернетом и телефонной связью.