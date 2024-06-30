Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми у жителей пропал интернет из-за кражи кабеля

В Коми у жителей пропал интернет из-за кражи кабеляФото из архива "Про Города Сыктывкар"

Жители Воркуты попали на скамью подсудимых за кражу кабеля. Оказалось, что они и ранее нарушали закон подобным образом. Об этом сообщает МВД по Коми.

Представитель одного из предприятий Воркуты обратился в полицию. Мужчина утверждал, что с пролёта многоквартирных домов в посёлке Северный пропал кабель длинной в 75 метров. Кража нанесла ущерб предприятию в 22 тысячи рублей. Также из-за данной ситуации у жителей населённого пункта возникли неполадки с интернетом и телефонной связью.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности предполагаемых виновников. Ими оказались местные жители 1974 и 1985 годов рождения. Ранее они совершали три аналогичных преступления. Общая сумма ущерба составила более 34 тысяч рублей. Сейчас мужчинам избрана мера в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

...

  • 0

Популярное

Последние новости