В Коми у жителей пропал интернет из-за кражи кабеля
- 07:30 30 июня
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- Анастасия Амелькина
Жители Воркуты попали на скамью подсудимых за кражу кабеля. Оказалось, что они и ранее нарушали закон подобным образом. Об этом сообщает МВД по Коми.
Представитель одного из предприятий Воркуты обратился в полицию. Мужчина утверждал, что с пролёта многоквартирных домов в посёлке Северный пропал кабель длинной в 75 метров. Кража нанесла ущерб предприятию в 22 тысячи рублей. Также из-за данной ситуации у жителей населённого пункта возникли неполадки с интернетом и телефонной связью.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности предполагаемых виновников. Ими оказались местные жители 1974 и 1985 годов рождения. Ранее они совершали три аналогичных преступления. Общая сумма ущерба составила более 34 тысяч рублей. Сейчас мужчинам избрана мера в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.