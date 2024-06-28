С 1 июля жизнь неработающих россиян изменится: Голикова раскрыла указ
- 09:43 28 июня
- 12+
- Служба новостей
По данным проверенных источников, Социальный фонд России сообщает, что с 1 июля 2024 года средний размер пенсии по старости для неработающих граждан увеличится до 18 521 рубля. Татьяна Голикова отмечает, что увеличение выплат будет обеспечено за счет бюджета, пишет progorod43.ru.
Для получения страховой пенсии по старости необходимо соответствовать трем обязательным условиям. Женщины смогут выйти на пенсию после достижения 60 лет, а мужчины — 65 лет. Эти возрастные ограничения начнут действовать только с 2028 года, пока россияне находятся в переходном периоде.
На данный момент женщины выходят на пенсию в среднем в 56,5 лет, а мужчины — в 61,5 года. В 2024 году никто из россиян не сможет выйти на пенсию по возрасту, аналогичная ситуация ожидается и в 2025 и 2027 годах.
Однако, в этом году на пенсию могут выйти инвалиды, родители или опекуны детей-инвалидов, работники в опасных условиях труда, а также те, кто трудился на Крайнем Севере 15 лет и в аналогичных регионах — 20 лет.
Минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию в 2024 году составит не менее 14 лет, а в следующем году этот показатель увеличится до 15 лет. Индивидуальный пенсионный коэффициент для выхода на пенсию в текущем году равен 25,8 баллам и увеличится до 28,2 баллов в 2024 году.