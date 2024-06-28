С 1 июля жизнь неработающих россиян изменится: Голикова раскрыла указ

По данным проверенных источников, Социальный фонд России сообщает, что с 1 июля 2024 года средний размер пенсии по старости для неработающих граждан увеличится до 18 521 рубля. Татьяна Голикова отмечает, что увеличение выплат будет обеспечено за счет бюджета, пишет progorod43.ru.

Для получения страховой пенсии по старости необходимо соответствовать трем обязательным условиям. Женщины смогут выйти на пенсию после достижения 60 лет, а мужчины — 65 лет. Эти возрастные ограничения начнут действовать только с 2028 года, пока россияне находятся в переходном периоде.