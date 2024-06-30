Ухтинка получила жильё вне очереди
- 14:45 30 июня
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- Анастасия Амелькина
Постановлением суда решено предоставить жилье из специализированного жилищного фонда сироте вне очереди. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.
Горожанка обратилась в суд с иском о выделении ей муниципального жилья специализированного жилищного фонда вне очереди для неё и её несовершеннолетнего ребенка. Администрация муниципального округа «Ухта», а также Комитет по управлению муниципальной собственностью отказались удовлетворить иск. Они аргументировали это тем, что право женщины на получение жилья признано в установленном порядке, и внеочередное предоставление будет нарушением прав других очередников.
Судом установлено, что ухтинка — лицо из числа оставшихся без попечения родителей, проживает в Коми без всякого собственного жилья. Учитывая это, суд постановил обязать администрацию муниципального округа «Ухта» предоставить истице благоустроенное жилье для неё и её ребенка по договору найма специализированного помещения. Решение суда вступило в законную силу.