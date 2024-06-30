Ухтинка получила жильё вне очереди

Постановлением суда решено предоставить жилье из специализированного жилищного фонда сироте вне очереди. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

Горожанка обратилась в суд с иском о выделении ей муниципального жилья специализированного жилищного фонда вне очереди для неё и её несовершеннолетнего ребенка. Администрация муниципального округа «Ухта», а также Комитет по управлению муниципальной собственностью отказались удовлетворить иск. Они аргументировали это тем, что право женщины на получение жилья признано в установленном порядке, и внеочередное предоставление будет нарушением прав других очередников.