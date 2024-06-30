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Ухтинка получила жильё вне очереди

Ухтинка получила жильё вне очередиФото из архива "Про Города Сыктывкар"

Постановлением суда решено предоставить жилье из специализированного жилищного фонда сироте вне очереди. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

Горожанка обратилась в суд с иском о выделении ей муниципального жилья специализированного жилищного фонда вне очереди для неё и её несовершеннолетнего ребенка. Администрация муниципального округа «Ухта», а также Комитет по управлению муниципальной собственностью отказались удовлетворить иск. Они аргументировали это тем, что право женщины на получение жилья признано в установленном порядке, и внеочередное предоставление будет нарушением прав других очередников.

Судом установлено, что ухтинка — лицо из числа оставшихся без попечения родителей, проживает в Коми без всякого собственного жилья. Учитывая это, суд постановил обязать администрацию муниципального округа «Ухта» предоставить истице благоустроенное жилье для неё и её ребенка по договору найма специализированного помещения. Решение суда вступило в законную силу.

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