В Коми дорожает бензин

В Коми дешевеет дизельное топливо. При этом цены на автомобильный бензин выросли на 1,5 процента. Об изменении стоимости нефтепродуктов сообщает Комистат.

За неделю с 18 по 24 июня в регионе подорожал бензин марки АИ-92, стоимость увеличилась на 0,3 процента. При этом дизельное топливо упало в цене на 0,04%. Средняя цена на бензин в Коми варьирует от 46 до 70 рублей за литр в зависимости от марки продукта. Актуальная стоимость нефтепродуктов: