В Коми дорожает бензин
- 14:30 30 июня
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Коми дешевеет дизельное топливо. При этом цены на автомобильный бензин выросли на 1,5 процента. Об изменении стоимости нефтепродуктов сообщает Комистат.
За неделю с 18 по 24 июня в регионе подорожал бензин марки АИ-92, стоимость увеличилась на 0,3 процента. При этом дизельное топливо упало в цене на 0,04%. Средняя цена на бензин в Коми варьирует от 46 до 70 рублей за литр в зависимости от марки продукта. Актуальная стоимость нефтепродуктов:
Сыктывкар
АИ-92 – 47 рублей
АИ-95 - 53,3 рубля
АИ-98 - 70,13 рублей
Дизельное топливо - 64,62 рубля
Ухта
АИ-92 - 46,89 рублей
АИ-95 - 53,2 рубля
АИ-98 - 70,43 рубля
Дизельное топливо - 64,83 рубля
Воркута
АИ-92 - 52,25 рубля
АИ-95 - 55,58 рублей
Дизельное топливо - 67,62 рублей