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В Коми дорожает бензин

В Коми дорожает бензинФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми дешевеет дизельное топливо. При этом цены на автомобильный бензин выросли на 1,5 процента. Об изменении стоимости нефтепродуктов сообщает Комистат.

За неделю с 18 по 24 июня в регионе подорожал бензин марки АИ-92, стоимость увеличилась на 0,3 процента. При этом дизельное топливо упало в цене на 0,04%. Средняя цена на бензин в Коми варьирует от 46 до 70 рублей за литр в зависимости от марки продукта. Актуальная стоимость нефтепродуктов:

Сыктывкар

АИ-92 – 47 рублей

АИ-95 - 53,3 рубля

АИ-98 - 70,13 рублей

Дизельное топливо - 64,62 рубля

Ухта

АИ-92 - 46,89 рублей

АИ-95 - 53,2 рубля

АИ-98 - 70,43 рубля

Дизельное топливо - 64,83 рубля

Воркута

АИ-92 - 52,25 рубля

АИ-95 - 55,58 рублей

Дизельное топливо - 67,62 рублей

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