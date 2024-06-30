Юные жительницы Коми шьют национальные наряды к Луду

В давние времена девушки с 12 лет начинали готовить своё приданое к замужеству, которое затем сберегали и передавали следующему поколению. В процессе создания костюмов девочки узнали много нового об ижемской культуре и традициях, а также о правилах ношения национальной одежды. Работая над каждой деталью, они узнали, какое сакральное значение они несут и служат оберегами. По мнению наставницы, важно, чтобы молодёжь соприкоснулась с культурными истоками, сохранив память предков и традиции семьи.