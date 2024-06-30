Юные жительницы Коми шьют национальные наряды к Луду
- 19:16 30 июня
- 12+
- Анастасия Амелькина
Ижемские девушки готовятся к празднику Луд, занимаясь пошивом национальных костюмов. Об этом пишет Комиинформ.
Участницы студии "Забытое ремесло" районного детского центра создали ижемские национальные наряды под руководством своего наставника, опытной рукодельницы Валентины Артеевой. Девочки усердно работали над костюмами, что является весьма кропотливым процессом.
В давние времена девушки с 12 лет начинали готовить своё приданое к замужеству, которое затем сберегали и передавали следующему поколению. В процессе создания костюмов девочки узнали много нового об ижемской культуре и традициях, а также о правилах ношения национальной одежды. Работая над каждой деталью, они узнали, какое сакральное значение они несут и служат оберегами. По мнению наставницы, важно, чтобы молодёжь соприкоснулась с культурными истоками, сохранив память предков и традиции семьи.
В скором времени девочки в обновлённых нарядах примут участие в красочном танцевальном шествии на весёлом народном празднике Луд. Сейчас они активно посещают репетиции, изучая луговые танцы и элементы традиционных хороводов.