Ревность привела жителя Коми на скамью подсудимых
- 20:15 30 июня
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- Анастасия Амелькина
Житель Эжвы вступил в словесный конфликт со знакомым и пырнул его ножом. Теперь мужчине грозит провести почти год в исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.
15 октября 2023 года на улице Мира в Эжвинском районе Сыктывкара между двумя местными жителями произошёл конфликт. Как рассказал потерпевший, он пришёл к знакомой. Подсудимый приревновал его к женщине и в ходе разговора начал выгонять эжвинца. После мужчина взял нож и ударил пострадавшего в живот.
Житель Коми добрался до дома и только там вызвал скорую. Действия подсудимого квалифицировали, как умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. Суд приговорил его к 11 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии. Приговор ещё не вступил в законную силу.