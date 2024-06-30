Ревность привела жителя Коми на скамью подсудимых

Житель Эжвы вступил в словесный конфликт со знакомым и пырнул его ножом. Теперь мужчине грозит провести почти год в исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

15 октября 2023 года на улице Мира в Эжвинском районе Сыктывкара между двумя местными жителями произошёл конфликт. Как рассказал потерпевший, он пришёл к знакомой. Подсудимый приревновал его к женщине и в ходе разговора начал выгонять эжвинца. После мужчина взял нож и ударил пострадавшего в живот.