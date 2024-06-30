В Сыктывкаре столкнулись пассажирский автобус и иномарка

В Сыктывкаре на въезде в микрорайон Лесозавод в пассажирский автобус врезалась иномарка. Очевидцы делятся фотографиями с места происшествия.

В Сыктывкаре произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирского автобуса. Авария случилась 30 июня около 14:00 на улице Северная на дороге, ведущей к Краснозатонскому мосту. Судя по состоянию иномарки, сильный удар пришёлся на сторону водителя автомобиля "Шкода". На проезжей части разбросаны осколки стекол. На место аварии выехали скорая помощь и сотрудники МЧС. На обочине рядом с медиками был раненый на носилках. Подробности инцидента уточняются.