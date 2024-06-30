В Коми стартовал фестиваль рок-музыки Ю-Музфест
- 08:15 30 июня
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- Анастасия Амелькина
В Корткеросе стартовал фестиваль рок-музыки. О том как прошло открытие мероприятия, рассказал руководитель администрации района Константин Сажин.
29 июня 2024 года в Корткеросе начался фестиваль Ю-Музфест. На сцене выступали коллективы из разных районов и городов нашего региона. Константин Сажин поприветствовал со сцены всех гостей мероприятия. Помимо музыки участников ждали кемпинг, танцпол, фудкорт, фан зона, детский городок и прочее.
Как отметил руководитель администрации Корткероса, без помощи молодого поколения было бы намного сложнее. Ребята взяли на себя ответственность в организации мероприятия и активно помогали.
Также в связи с недавней трагедией в Инте концерт начался с минуты молчания. “Скорбим вместе и чтим память погибших минутой молчания."- Пишет на своей странице в социальных сетях Константин Сажин.