В Коми стартовал фестиваль рок-музыки Ю-Музфест

Фото со страницы Константина Сажина

В Корткеросе стартовал фестиваль рок-музыки. О том как прошло открытие мероприятия, рассказал руководитель администрации района Константин Сажин. 29 июня 2024 года в Корткеросе начался фестиваль Ю-Музфест. На сцене выступали коллективы из разных районов и городов нашего региона. Константин Сажин поприветствовал со сцены всех гостей мероприятия. Помимо музыки участников ждали кемпинг, танцпол, фудкорт, фан зона, детский городок и прочее.

Как отметил руководитель администрации Корткероса, без помощи молодого поколения было бы намного сложнее. Ребята взяли на себя ответственность в организации мероприятия и активно помогали.