Царские булочки за 20 минут: понадобится всего 1 ингредиент
- 17:01 30 июня
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- Служба новостей
Рогалики — это не только лакомство, но и часть культурного наследия различных стран. История их происхождения обросла мифами и легендами, однако, вкус этого деликатеса остается превосходным. Споры о том, кто первым испек рогалики, ведутся давно: венгры утверждают, что это было в XVII веке, турки — после освобождения Буды в 1686 году. Независимо от их происхождения, рогалики остаются популярным угощением во многих странах.
Чтобы попробовать волшебство этой выпечки в домашних условиях, вам понадобятся всего лишь несколько простых ингредиентов и минуты свободного времени. Следуя простому рецепту, вы сможете создать ароматные и нежные рогалики, которые станут прекрасным дополнением к чаю или кофе.
Ингредиенты
- 300 г творога (9%);
- 100 г сливочного масла;
- 1 чайная ложка ванильного сахара;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- 250 г муки;
- 2 столовые ложки сахара.
Рецепт
1. Смешайте 300 г творога (9%), 100 г сливочного масла, 1 ч. ложку ванильного сахара, 1 ч. ложку разрыхлителя и 250 г муки в миске.
2. Замесите однородное тесто и заверните его в пленку.
3. Оставьте тесто в холодильнике на 30 минут.
4. Разделите тесто на две части и сформируйте из них колобки.
5. Раскатайте каждый колобок в тонкий круглый пласт и разрежьте на треугольники.
6. Посыпьте треугольники сахаром и сверните их, начиная с широкой стороны, к узкому концу.
7. Выложите рогалики на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте при 180 градусах около 25 минут.
Приятного аппетита!
По материалам souspark.ru
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